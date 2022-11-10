У Антоновского моста под Херсоном после ракетного удара горит переправа

Вечером 10 ноября у Антоновского моста под Херсоном горела переправа.

Об этом со ссылкой на украинские ресурсы сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Утверждается, что российские войска уничтожают последние переправы через реку Днепр. Слышны взрывы и у Каховской ГЭС. СМИ Украины сообщают, что большое количество моторных лодок в районе Херсона двигаются с правого берега Днепра на левый.

Издание ранее заявляло, что армия РФ запускает ракеты с левого берега Днепра по целям ВСУ в Херсонской области

Также наблюдаются взрывы в районе Херсона и Каховки.