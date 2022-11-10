ВС РФ отходят на левый берег Днепра. При этом украинские источники публикуют оставленную на правом берегу реки российскую боеспособную технику, пишет военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале.
Он уточняет, что речь идёт о самоходных артиллерийских установках, реактивных системах залпового огня, бронеавтомобилях, которые после минимального ремонта могли бы быть поставлены в строй.
"Вопрос один — при планомерном выводе войск и их прикрытии, при манёвре, как объявило МО, кто допустил оставление техники противнику? Почему не подорвали и не сожгли?" — задаётся вопросом военкор.
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