Бойцы ДНР: в украинском плену военных РФ по несколько часов пытали током

В украинском плену российские военные подвергались жестоким пыткам с применением тока. Об этом сообщили освобождённые бойцы Донецкой Народной Республики.

По словам военнослужащих Станислава Лебеденко и Артура Клинова, представители Службы безопасности Украины (СБУ) пытали пленных по несколько часов. В результате солдаты РФ получали сильные ожоги и синяки, передаёт РИА Новости.

Бойцы пояснили, что их не затронули пытки, однако они находились в контакте с теми военными, которым пришлось столкнуться с истязаниями.

"Током просто били, по паре часов", — уточнил Клинов.

При этом он добавил, что военнопленным закрывали глаза во время пыток. Освобождённые бойцы Народной милиции ДНР подчеркнули: с наибольшими сложностями в плену столкнулись российские солдаты, которые проявляли низкую активность при допросах СБУ.

Ранее сообщалось, что в ДНР встретили 15 военнослужащих, освобождённых из украинского плена. Один из них также заявил о жестоких издевательствах с применением тока.