Освобождённый из плена ВСУ военный ДНР рассказал, что его били на допросах

В Амвросиевке Донецкой Народной Республики встретили 15 военных, освобождённых из украинского плена. Они рассказали корреспондентам РИА Новости об издевательствах со стороны ВСУ.

"Били… У меня не ходили ноги. Иди. Бьют по ногам, падаешь. Мешок на голове, а надо идти. Руки связаны… Морально унижали. Током били, чтобы рассказали, где кто находится, где позиции", — рассказал один из бойцов ВС РФ.

Другой солдат поделился, что даже на просьбу закурить ВСУ проявляли негативную реакцию: можно было получить пинок.

"Они как говорят: вас вообще нужно живьём закапывать… Издевались, как могли", — сообщил российских военнослужащий.

Ранее сообщалось о колонне бронеавтомобилей ВСУ на Херсонском направлении.