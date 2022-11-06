В Амвросиевке Донецкой Народной Республики встретили 15 военных, освобождённых из украинского плена. Они рассказали корреспондентам РИА Новости об издевательствах со стороны ВСУ.
"Били… У меня не ходили ноги. Иди. Бьют по ногам, падаешь. Мешок на голове, а надо идти. Руки связаны… Морально унижали. Током били, чтобы рассказали, где кто находится, где позиции", — рассказал один из бойцов ВС РФ.
Другой солдат поделился, что даже на просьбу закурить ВСУ проявляли негативную реакцию: можно было получить пинок.
"Они как говорят: вас вообще нужно живьём закапывать… Издевались, как могли", — сообщил российских военнослужащий.
Ранее сообщалось о колонне бронеавтомобилей ВСУ на Херсонском направлении.
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