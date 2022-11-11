Бойцы ДНР: Две русские ракеты снесли рембазу ВСУ под Вольнянском

Точный удар двух ракет ВКС РФ полностью уничтожил ремонтную базу украинских боевиков во временно оккупированном националистами Вольнянске Запорожской области.

Украинское командование решило устроить рембазу и склад военной техники на сельскохозяйственном предприятии, о чём стало известно российской разведке, рассказали бойцы 105-ого полка НМ ДНР в своём Telegram-канале. Ракетная атака уничтожила постройку, причём обошлось без жертв среди мирного населения.

"Жертв нет! По выходу на пенсию наши ракетчики смело могут идти на работу в "Росювелирторг", — иронизируют авторы сообщения.

Ранее украинский депутат признался, что командование ВСУ боится наступления ВС РФ под командованием генерала Суровикина.