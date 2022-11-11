Точный удар двух ракет ВКС РФ полностью уничтожил ремонтную базу украинских боевиков во временно оккупированном националистами Вольнянске Запорожской области.
Украинское командование решило устроить рембазу и склад военной техники на сельскохозяйственном предприятии, о чём стало известно российской разведке, рассказали бойцы 105-ого полка НМ ДНР в своём Telegram-канале. Ракетная атака уничтожила постройку, причём обошлось без жертв среди мирного населения.
"Жертв нет! По выходу на пенсию наши ракетчики смело могут идти на работу в "Росювелирторг", — иронизируют авторы сообщения.
Ранее украинский депутат признался, что командование ВСУ боится наступления ВС РФ под командованием генерала Суровикина.
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Готовность президента Украины Владимира Зеленского возобновить общение с РФ продемонстрировало трещину в НАТО, пишет Cumhuriyet.