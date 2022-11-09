Украинский депутат: ВСУ опасаются наступления ВС РФ под командованием Суровикина

Отдать приказ о массированных ракетных ударах мог любой военачальник, а генерал Сергей Суровикин готовит наступление ВС РФ на юге Украины, заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко.

По его словам, для российской армии в настоящий момент чрезвычайно важны два направления: Запорожское и Херсонское. Именно там командованию ВСУ нужно внимательно отслеживать все попытки союзников начать наступление.

"В том, что он (Суровикин. — Прим. ред.) пойдет в наступление, я не сомневаюсь, потому что командующего заменили не просто, чтобы он отводил войска, а чтобы он показал какой-то результат", — пояснил парламентарий в интервью местному телеканалу.

Он уверен, что уже в ближайшее время ВС РФ попытаются взять под контроль южные регионы Украины и закрепиться вверх по Днепру.

Ранее американские военные эксперты признали, что российским войскам удалось взять под контроль Белогоровку.