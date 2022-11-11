Военкоры: взрыв Антоновского моста был сигналом об окончании вывода войск РФ

В российских Telegram-каналах появилось видео подрыва Антоновского моста. Военкоры пишут, что он был взорван российскими военными, а сам взрыв якобы "был сигналом к концу вывода группировки с правого берега Херсона".

Пока официального подтверждения этой информации нет. Однако именно по Антоновскому мосту в том числе Минобороны РФ выводило войска на левый берег Днепра.

Минувшей ночью в украинских и российских пабликах шло активное обсуждение ситуации вокруг Херсона. Украинские пользователи изначально утверждали, что часть российской группировки осталась на правом берегу, прикрывая отход, и оставшимся грозит уничтожение. Сообщалось также о звуках моторных лодок, которые якобы вывозили людей.

Крупные российские каналы и часть военкоров назвали это глупостью. Они отметили, что вывод подразделений ВС РФ начался задолго до того, как об этом было объявлено, а взрыв Антоновского моста стал сигналом к полному завершению выхода с правого берега.