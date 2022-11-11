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Антоновский мост и мост на Каховскую ГЭС уничтожены

Силовые структуры

Под Херсоном Антоновский мост и мост на Каховскую ГЭС уничтожены.

Антоновский мост и мост на Каховскую ГЭС уничтожены

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" со ссылкой на бойцов, переправлявшихся ночью на левый берег Днепра.

Нелепый хайповый фейк от украинского блогера Анатолия Шария якобы о 20 тысячах военнослужащих РФ, оставшихся на правом берегу, не имеет под собой никакого основания, пишут военкоры.

"Большинство войск давно выведено. И выводить их начали заранее. Распространяемые в Сети сведения о входе в Херсон групп спецназа ГРУ и ССО Украины, по нашим данным, не соответствуют действительности. Враг в город не вошёл и к нему даже не приблизился", — заявляет издание.

Также сообщается, что националисты занимают населённые пункты и проводят фильтрационные мероприятия. Опрашиваются местные пособники бандеровцев, выявляя людей, кого потом обвинят в сотрудничестве с РФ, подытожили корреспонденты.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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