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ВС РФ уничтожили гаубицу Д-20 ВСУ ударом БПЛА "Ланцет"

Силовые структуры

ВС РФ продолжают проведение спецоперации. На Николаево-Криворожском направлении идут интенсивные боевые действия.

В арсенале российской армии — дроны-камикадзе "Ланцет", при помощи которых удаётся эффективно уничтожать вражеские объекты.

Минобороны РФ показало видеокадры очередного боевого успеха бойцов ВС РФ: ударом барражирующего боеприпаса была уничтожена 152-мм гаубица Д-20 ВСУ. Удар нанесён как по орудию, так и по персоналу, который заметил угрозу слишком поздно.

Ранее в Сети появилось видео подрыва американской бронемашины Humvee на мине во время "гонок", которые устроили военные ВСУ.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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