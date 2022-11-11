ВС РФ уничтожили гаубицу Д-20 ВСУ ударом БПЛА "Ланцет"

ВС РФ продолжают проведение спецоперации. На Николаево-Криворожском направлении идут интенсивные боевые действия.

В арсенале российской армии — дроны-камикадзе "Ланцет", при помощи которых удаётся эффективно уничтожать вражеские объекты.

Минобороны РФ показало видеокадры очередного боевого успеха бойцов ВС РФ: ударом барражирующего боеприпаса была уничтожена 152-мм гаубица Д-20 ВСУ. Удар нанесён как по орудию, так и по персоналу, который заметил угрозу слишком поздно.

Ранее в Сети появилось видео подрыва американской бронемашины Humvee на мине во время "гонок", которые устроили военные ВСУ.