WarGonzo: ВСУ на подступах к Херсону или вошли в него

Военный журналист Семён Пегов рассказал об обстановке в Херсоне на утро 11 ноября. Он сообщил в своём Telegram-канале WarGonzo, что с ночи вёлся обстрел двух берегов Днепра.

"Судя по дальности ствольной артиллерии, ВСУ на подступах к Херсону, если уже не вошли в город. Ведётся контрбатарейная борьба. Работает и реактивная артиллерия", — написал репортёр.

Ранее в Сети появилась информация, что все российские военные вышли на левый берег Днепра, а сигналом об окончании выхода группировки якобы стал подрыв, предположительно, Антоновского моста.

Однако некоторые военкоры утверждали, что на видео попал взрыв железнодорожного моста.