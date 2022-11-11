Военный журналист Семён Пегов рассказал об обстановке в Херсоне на утро 11 ноября. Он сообщил в своём Telegram-канале WarGonzo, что с ночи вёлся обстрел двух берегов Днепра.
"Судя по дальности ствольной артиллерии, ВСУ на подступах к Херсону, если уже не вошли в город. Ведётся контрбатарейная борьба. Работает и реактивная артиллерия", — написал репортёр.
Ранее в Сети появилась информация, что все российские военные вышли на левый берег Днепра, а сигналом об окончании выхода группировки якобы стал подрыв, предположительно, Антоновского моста.
Однако некоторые военкоры утверждали, что на видео попал взрыв железнодорожного моста.
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Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".