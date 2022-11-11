Константинов: власти Украины способны взорвать плотину Каховской ГЭС

Киев способен пойти на подрыв Каховской гидроэлектростанции, ведь для него не созданы моральные ограничения. Такое мнение выразил руководитель парламента Крыма Владимир Константинов.

В беседе с РИА Новости он допустил вероятность взрыва ядерной бомбы на территории ГЭС в случае её предоставления украинскому руководству каким-либо государством.

"Можно подорвать плотину Каховской ГЭС, они сделают это, если поймут, что для них это имеет значение", — считает политик.

Константинов назвал нынешний киевский режим опасным и террористическим. По его словам, в перечень стратегических задач украинского президента Владимира Зеленского входит бомбёжка приграничных населённых пунктов, теракты и антироссийские провокации для расшатывания ситуации внутри РФ.

Как пояснил глава парламента Крыма, власти Украины даже не пытаются скрыть эти намерения.

Ранее руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя перегруппировку войск РФ на Херсонском направлении, заявил, что Киев может устроить аварию на Каховской ГЭС.