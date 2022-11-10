Глава ЛДПР Слуцкий заявил, что Россия обязательно вернётся в Херсон

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что решение оставить Херсон было оправданным, так как появилась информация о возможном подрыве Киевом Каховской ГЭС. Это может привести к затоплению города. Такое заявление политик сделал на встрече депутатов думской фракции в Геническе Херсонской области с губернатором Владимиром Сальдо.

"Отвод войск с правого берега — вынужденное решение. Правильное, — сказал Слуцкий. — Исходя из того, чтобы сохранить жизни военнослужащих. Под угрозой будут тысячи и тысячи жизней. С этой точки зрения решение непростое, но оправданное".

Он отметил, что "мы обязательно вернёмся".

Напоминаем, политолог Ростислав Ищенко допустил прорыв войск ВСУ вглубь России.