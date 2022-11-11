Военный корреспондент Александр Сладков сообщил численность выведенных из Херсона войск ВС РФ. В своём Telegram-канале эксперт написал, что на левый берег Днепра переправлено около 20 тысяч военнослужащих армии России, а также приблизительно 3,5 тысяч единиц военной техники.
Сладков отметил, что это был "филигранный маневр".
Напоминаем, что 9 ноября было принято решение об отводе российских войск на левобережье Днепра. Глава Минобороны России Сергей Шойгу согласился с предложением командующего группировкой ВС РФ в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина.
Ранее сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко не исключил прорыва войск ВСУ вглубь территории России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".