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Сладков: численность выведенных их Херсона войск ВС РФ составила 20 тыс. человек

Силовые структуры

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил численность выведенных из Херсона войск ВС РФ. В своём Telegram-канале эксперт написал, что на левый берег Днепра переправлено около 20 тысяч военнослужащих армии России, а также приблизительно 3,5 тысяч единиц военной техники.

Сладков отметил, что это был "филигранный маневр".

Напоминаем, что 9 ноября было принято решение об отводе российских войск на левобережье Днепра. Глава Минобороны России Сергей Шойгу согласился с предложением командующего группировкой ВС РФ в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина.

Ранее сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко не исключил прорыва войск ВСУ вглубь территории России.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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