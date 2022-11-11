На замминистра культуры Запорожской области Бойко совершили покушение

На территории Запорожской области неизвестные совершили покушение на замминистра культуры, спорта и туризма региона Андрея Бойко.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов, местные власти квалифицируют ЧП как теракт. Отмечается, что попытка покушения была предпринята в Мелитополе.

Как пояснили правоохранители, в ливневый сток у подъезда дома, в котором живёт Бойко, положили самодельную взрывчатку. Утром 11 ноября за чиновником приехал водитель. Когда замминистра выходил из подъезда, устройство сработало.

"Он жив. Слегка контужен", — прокомментировали оперативники.

Сейчас врачи оказывают всю необходимую помощь чиновнику. В правоохранительных структурах добавили, что инициаторы теракта будут привлечены к суровой ответственности, согласно российскому законодательству.

Ранее стало известно, что ФСБ РФ пресекла незаконную деятельность украинских диверсантов, которые готовились к покушениям на высокопоставленных членов администрации Херсонской области.