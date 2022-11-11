На территории Запорожской области неизвестные совершили покушение на замминистра культуры, спорта и туризма региона Андрея Бойко.
Как сообщает URA.RU со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов, местные власти квалифицируют ЧП как теракт. Отмечается, что попытка покушения была предпринята в Мелитополе.
Как пояснили правоохранители, в ливневый сток у подъезда дома, в котором живёт Бойко, положили самодельную взрывчатку. Утром 11 ноября за чиновником приехал водитель. Когда замминистра выходил из подъезда, устройство сработало.
"Он жив. Слегка контужен", — прокомментировали оперативники.
Сейчас врачи оказывают всю необходимую помощь чиновнику. В правоохранительных структурах добавили, что инициаторы теракта будут привлечены к суровой ответственности, согласно российскому законодательству.
Ранее стало известно, что ФСБ РФ пресекла незаконную деятельность украинских диверсантов, которые готовились к покушениям на высокопоставленных членов администрации Херсонской области.
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