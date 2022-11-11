Военный корреспондент Александр Коц проинформировал о том, что на Антоновском мосту взорваны два пролёта.
"Вот за моей спиной два брошенных пролёта Антоновского моста. Вероятно, он был подорван во время вывода российской группировки с правого берега на левый берег. Сейчас по ту сторону наших войск нет. Противник, судя по всему, с той стороны, к этому мосту ещё не подошёл", — отметил он.
Ранее сообщалось, что в центре Херсона напротив здания администрации появился флаг Украины.
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Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".