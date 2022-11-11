Минобороны: армия РФ сбила украинский вертолёт Ми-8 в Запорожской области

На территории Запорожской области российские военные сбили вертолёт Ми-8, принадлежащий Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По информации ведомства, боевая задача была выполнена истребительной авиацией Воздушно-космических сил РФ.

"Неподалёку от населённого пункта Мировка Запорожской области сбит украинский вертолёт Ми-8", — подтвердили в Минобороны.

Ранее стало известно, что Киев пытался собрать войска для перехода в наступление на линии фронта в Запорожской области. Как пояснил представитель администрации региона Владимир Рогов, российская армия нанесла превентивный удар по боевикам ВСУ, помешав им собрать "кулак" для последующей атаки. Такой шаг привёл к рассеиванию украинских подразделений, уточнил чиновник.