На территории Запорожской области российские военные сбили вертолёт Ми-8, принадлежащий Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
По информации ведомства, боевая задача была выполнена истребительной авиацией Воздушно-космических сил РФ.
"Неподалёку от населённого пункта Мировка Запорожской области сбит украинский вертолёт Ми-8", — подтвердили в Минобороны.
Ранее стало известно, что Киев пытался собрать войска для перехода в наступление на линии фронта в Запорожской области. Как пояснил представитель администрации региона Владимир Рогов, российская армия нанесла превентивный удар по боевикам ВСУ, помешав им собрать "кулак" для последующей атаки. Такой шаг привёл к рассеиванию украинских подразделений, уточнил чиновник.
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