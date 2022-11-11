Рогов: армия РФ ударила по ВСУ, помешав им собрать "кулак" в Запорожской области

Российская армия ударила по Вооружённым силам Украины (ВСУ), которые пытались собрать войска для перехода в атаку на линии фронта в Запорожской области. Об этом заявил представитель региональной администрации Владимир Рогов.

По его словам, бойцам РФ удаётся постепенно рассеивать украинские силы с помощью нанесения превентивных ударов.

"Уничтожают их и не позволяют сконцентрировать кулак для атаки", — отметил чиновник в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что российская армия уже выполнила боевые задачи в Малых Щербаках, Даниловке, Гуляй Поле и пригороде Запорожья. Как пояснил Рогов, ВС РФ ликвидируют склады со снарядами и оружием ВСУ.

Кроме того, представитель администрации подчеркнул: бойцы РФ "отработали" на правом берегу Днепра для подавления огневых позиций ВСУ в Никополе и Марганце. Именно из этих населённых пунктов украинские националисты часто бьют по ЗАЭС и районам Энергодара, заключил чиновник.