Националисты киевского режима боятся переодетых бойцов из Чечни в Херсоне.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко со ссылкой на репортаж BBC.
А те, в свою очередь, ссылаются на жителей Херсона и боевиков ВСУ. Российские солдаты якобы переодеваются в штатское и остаются в городе.
"Если Украина забудет об осторожности и двинется вперёд слишком быстро, чтобы воспользоваться отступлением России, генерал Суровикин может устроить ловушку", — пишут авторы статьи.
Также сообщается, что двойная линия укреплений армии России к востоку от Днепра "представляет большую опасность для украинских войск и серьёзное препятствие для нового наступления киевского режима".
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Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".