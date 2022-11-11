Боевики ВСУ боятся переодетых чеченских бойцов в Херсоне

Националисты киевского режима боятся переодетых бойцов из Чечни в Херсоне.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко со ссылкой на репортаж BBC.

А те, в свою очередь, ссылаются на жителей Херсона и боевиков ВСУ. Российские солдаты якобы переодеваются в штатское и остаются в городе.

"Если Украина забудет об осторожности и двинется вперёд слишком быстро, чтобы воспользоваться отступлением России, генерал Суровикин может устроить ловушку", — пишут авторы статьи.

Также сообщается, что двойная линия укреплений армии России к востоку от Днепра "представляет большую опасность для украинских войск и серьёзное препятствие для нового наступления киевского режима".