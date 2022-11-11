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Ленков проинформировал, как взорвали Антоновский мост в Херсоне: точный расчёт

Силовые структуры

Подрыв Антоновского моста через Днепр в Херсоне — одна из горячих тем на сегодняшний день. Министерство обороны не даёт комментариев, глава Херсонской области Сергей Елисеев опровергает данные о взрыве, а военкоры передают с места событий, что двух пролётов моста нет.

Ленков проинформировал, как взорвали Антоновский мост в Херсоне: точный расчёт

Военный аналитик Алексей Леонков высказал свою версию происходящего в Херсоне. По его словам, ВС РФ при отходе с правого берега Днепра сами подорвали его.

"Американцы доказали, что уничтожение моста с помощью ракет — это неэффективная мера. Ракеты повреждали полотно моста, но его можно было восстановить. Мы восстанавливали полотно, "зашивали" пробоины, но ВСУ методично по нему продолжали бить из HIMARS", — информирует аналитик в беседе с "МК".

Чтобы сделать его непригодным для ремонта, российские войска вынуждены были повредить мост самостоятельно, считает Леонков. Для этого необходимо было подорвать его в районе опор, чтобы восстановить сооружение было невозможно во время боевых действий.

Эксперт рассказал, как осуществлялся взрыв и что для этого необходимо:

"Это количество (взрывчатого вещества — Прим. ред.)всегда рассчитывается с учётом того, какая взрывчатка применяется. Ведь не всё решается только количеством, многое зависит ещё и от её бризантного действия. То, что определяет силу взрыва, взрывной волны. Чем выше бризантность, тем мощнее взрыв. <...> Ну, и важно место закладки".

Что касается железнодорожной переправы, которая также была уничтожена, Леонков поясняет, что по ней ВСУ могли переправлять танки на левый берег Днепра. Чтобы они не смогли этого делать, данное средство переправы оставлять функционировать ВС РФ не посчитали нужным.

Официальной информации ведомств на данный момент не поступало.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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