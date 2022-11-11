Алексей Арестович прогнозирует, что в Херсоне трофеи ВСУ, и "по пленным, и по технике", будут превосходить успехи харьковской операции украинской армии.
Советник офиса Владимира Зеленского напомнил, что он предупреждал ВС РФ о трудностях отступления с неопытными мобилизованными.
"Антоновского моста уже нет, по предварительным данным — понтонного под ним — нет, Каховская дамба непроходима для техники. Дальше только пешком или вплавь", — написал украинский военный аналитик в своём микроблоге.
Он отметил, что десантники сумели спасти свою технику, а мотострелки — нет.
"Провал под Киселёвкой им дорого обойдётся. Теперь тысячи человек, с отрезанными ресурсами и возможностью отхода, смотрят на километр воды перед собой и назад — на приближающиеся любезные до невозможности украинские войска. И артиллерия — на голову", — описал ситуацию под Херсоном военный аналитик.
Он не исключает, что отступление мобилизованных может стать паническим.
"В общем, тьфу-тьфу три раза, результаты могут выйти поярче харьковских — и по пленным, и по технике", — выразил своё мнение Арестович.
Ранее Алексей Арестович рассказал о планах Украины заключить союз с Польшей.
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Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".