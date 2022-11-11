Арестович об угрозе пленения тысяч солдат в Харькове: "Смотрят на километр воды"

Алексей Арестович прогнозирует, что в Херсоне трофеи ВСУ, и "по пленным, и по технике", будут превосходить успехи харьковской операции украинской армии.

Советник офиса Владимира Зеленского напомнил, что он предупреждал ВС РФ о трудностях отступления с неопытными мобилизованными.

"Антоновского моста уже нет, по предварительным данным — понтонного под ним — нет, Каховская дамба непроходима для техники. Дальше только пешком или вплавь", — написал украинский военный аналитик в своём микроблоге.

Он отметил, что десантники сумели спасти свою технику, а мотострелки — нет.

"Провал под Киселёвкой им дорого обойдётся. Теперь тысячи человек, с отрезанными ресурсами и возможностью отхода, смотрят на километр воды перед собой и назад — на приближающиеся любезные до невозможности украинские войска. И артиллерия — на голову", — описал ситуацию под Херсоном военный аналитик.

Он не исключает, что отступление мобилизованных может стать паническим.

"В общем, тьфу-тьфу три раза, результаты могут выйти поярче харьковских — и по пленным, и по технике", — выразил своё мнение Арестович.

Ранее Алексей Арестович рассказал о планах Украины заключить союз с Польшей.