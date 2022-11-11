Безпалько: за воровство пожертвований для ВСУ на Украине никого не карают

Скандал с закупками для нужд ВСУ броневиков из Британии на средства небезразличных к ситуации людей продолжает разгораться на Украине. Шоумена Сергея Притулу обвиняют в краже пожертвованных средств.

Политолог Богдан Безпалько считает, что за такие "подвиги" сейчас едва ли кого-то накажут в Незалежной.

"Я уверен, что тот же Притула далеко не одинок в своём воровстве как западной помощи, так и волонтёрских сборов граждан. Но причина публичной атаки на него — в том, что сейчас люди экс-президента Порошенко фактически отстранены от власти, и у них нет возможности самостоятельно воровать на крупных сборах. <...> Скоро на Украине предстоят выборы, и окружение Порошенко поставило перед собой задачу слегка нарастить политический капитал", — заявил политолог в беседе с ФАН.

Безпалько сообщает, что на Украине процветает мошенничество в гуманитарной сфере. Интерпол информировал, что десятки наименований оружия, которое якобы передавалось ВСУ, в итоге оказывалось в тех странах, которым Запад никогда официально ничего бы не поставил, отмечает он.

"То есть, нынешние военные поставки США — это не только снабжение ВСУ вооружениями. Но и очень удобный хаб для стран Запада, чтобы заодно снабжать оружием разные деструктивные силы по всему миру, которые официально снабжать нельзя», — указал Безпалько.

Что касается Притулы, политолог уверен, что ему не грозит тюремное заключение за это "волонтёрство"