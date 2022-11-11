EurAsian Times: вывод войск ВС РФ из Херсона даст России преимущество в Донбассе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал приказ об отводе войск ВС РФ из Херсона на левый берег Днепра. Россия получит при этом военное преимущество, считает индийский военный эксперт Виджайндер Тхакур.

"Решение России уйти с правого берега — это разумное военное решение, которое положит конец продолжающейся эксплуатации Украиной географического преимущества, обескровливающего российские силы", — говорит эксперт в статье EurAsian Times.

Сейчас армия России может направить освободившиеся силы на центральный и северный фронты, которые нуждаются в укреплении оборонительного и наступательного потенциала. Это даст преимущество в освобождении Донбасса, считает Тхакур.

Однако США не приостановят оказание военной помощи Украине, что будет оставаться проблемой для России. Однако Вашингтон поставляет по большей части средства для наземных боёв. РФ может сделать упор на воздушные бои и активизировать атаки позиций ВСУ с воздуха.

"Если потребуется, Россия может поставить Украину на колени и заставить её пойти на мир. Военное принуждение нанесёт ещё больший ущерб энергетической инфраструктуре Украины, с нынешних 30% даже до 100%. Суровикин — главнокомандующий ВКС РФ. Ему нужно задействовать авиацию России", — уверен военный эксперт.