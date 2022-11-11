Дадонов: отход войск РФ из Херсона — стратегический ход Суровикина

Генерал-полковник Вячеслав Дадонов, исполнявший в 2004 году обязанности командующего Объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций на территории Северного Кавказа считает отвод российской армии их Херсона всего лишь стратегический ход генерала Сергея Суровикина, а вовсе не "сдача города".

"Мне импонирует, в первую очередь, его преданность военному делу. Многие военные, достаточно прослужив в армии, пасуют перед той или иной жизненной ситуацией. Сергей Суровикин не такой. Умение стратегически мыслить, правильно планировать и повести за собой подчинённых, и, насколько я знаю, он никогда никого не подводил. Это определяет его и как военачальника, и как человека", — говорится в видео, которое 10 лет назад выложили ребята из 42-й мотострелковой дивизии.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ вошли в Херсон, их встречают пособники неонацистов.