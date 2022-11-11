Ходарёнок: держать оборону на левобережье будет половина херсонской группировки

Примерно половина военнослужащих российской армии из 30 тысяч переброшенных на левый берег могут отправиться на другие участки фронта, но не сразу. Такое мнение высказал полковник запаса, военный обозреватель Михаил Ходарёнок.

Он отметил в интервью "МК", что на левом берегу Днепра полоса обороны существенно меньше, чем была на плацдарме на правом. Также перед войсками не стоит каких-либо наступательных задач на данном этапе, что позволит держать оборону значительно меньшими силами.

"Поэтому появляется возможность ряд частей для начала вывести на отдых и доукомплектование — на восстановление боеспособности. По крайне мере, так сделать представляется целесообразным", — считает аналитик.

После этого подразделения могут быть направлены на другие направления. Какие именно это будут участки фронта, сказать сейчас трудно, но, вероятно, что их будут использовать на тех направлениях, где реально может обозначиться успех в боевых действиях, заключил собеседник издания.