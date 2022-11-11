МО Украины: ВСУ готовятся к массированным ударам ВС РФ по правобережью Херсона

Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовятся к массированным ударам российских войск по правобережью Херсона. Об этом заявила глава пресс-центра объединенного командования Минобороны Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что укрепления ВС РФ на левом берегу находятся достаточно близко к оставленным на правобережье территориям.

Поэтому ВСУ готовятся к обстрелам со стороны левого берега, заявила спикер.

Ранее аналитики издания The Financial Times предположили, что Россия может нанести удар по территории Украины электромагнитным импульсом.