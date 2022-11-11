Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовятся к массированным ударам российских войск по правобережью Херсона. Об этом заявила глава пресс-центра объединенного командования Минобороны Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
Она отметила, что укрепления ВС РФ на левом берегу находятся достаточно близко к оставленным на правобережье территориям.
Поэтому ВСУ готовятся к обстрелам со стороны левого берега, заявила спикер.
Ранее аналитики издания The Financial Times предположили, что Россия может нанести удар по территории Украины электромагнитным импульсом.
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Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".