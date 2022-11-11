WarGonzo: бойцы 1-го донецкого корпуса взяли под полный контроль Опытное

Бойцы 1-го донецкого корпуса взяли под полный контроль населённый пункт Опытное, который расположен между Авдеевкой и донецким аэропортом. Об этом сообщает в пятницу вечером военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов в своём Telegram-канале.

"Первыми в населённый пункт зашли бойцы легендарной "Спарты", затем по флангам выровнялась 1-я Славянская бригада. Таким образом подразделения Донецкого армейского корпуса при поддержке артиллеристов 238-й бригады взяли Опытное под полный контроль, отвоевав у противника важный огневой рубеж. Теперь мы ещё на шаг ближе к Авдеевке!" — написал военкор.

Напомним, вчера бойцы ОБТФ "Каскад" и морпехи ВС РФ смогли взять Павловку под Угледаром, за которую несколько дней шли ожесточённые бои.