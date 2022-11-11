Политолог Сергей Марков считает, что между спецоперацией на Украине и русско-японской войной много общего. В 1905 году противостояние Российской империи и Японии закончилось поражением России.
Марков увидел в событиях сегодняшнего дня исторические параллели, отметив, что СВО мало напоминает отечественную войну. Он увидел в военном конфликте на Украине повторение опыта начала ХХ века.
"1. Такие же ожидания легкой победы.
2. Такое же неожиданное столкновение с сильным противником.
3. Такое же согласие общества с целями войны,
4. но недоумение по поводу конкретных неудачных операций", — перечислил по пунктам политический деятель.
Он отметил также наличие внутри России пятой колонны, которая разжигает революцию.
По итогам русско-японской войны Россия пошла на территориальные уступки, лишившись части Сахалина и своих арендных прав на Ляодунский полуостров и Южно-Маньчжурскую железную дорогу.
Ранее Сергей Марков спрогнозировал, что время для мирных переговоров с Украиной наступит в феврале.
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