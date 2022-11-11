Марков сравнил СВО и русско-японскую войну: "Такие же ожидания лёгкой победы"

Политолог Сергей Марков считает, что между спецоперацией на Украине и русско-японской войной много общего. В 1905 году противостояние Российской империи и Японии закончилось поражением России.

Марков увидел в событиях сегодняшнего дня исторические параллели, отметив, что СВО мало напоминает отечественную войну. Он увидел в военном конфликте на Украине повторение опыта начала ХХ века.

"1. Такие же ожидания легкой победы.

2. Такое же неожиданное столкновение с сильным противником.

3. Такое же согласие общества с целями войны,

4. но недоумение по поводу конкретных неудачных операций", — перечислил по пунктам политический деятель.

Он отметил также наличие внутри России пятой колонны, которая разжигает революцию.

По итогам русско-японской войны Россия пошла на территориальные уступки, лишившись части Сахалина и своих арендных прав на Ляодунский полуостров и Южно-Маньчжурскую железную дорогу.

Ранее Сергей Марков спрогнозировал, что время для мирных переговоров с Украиной наступит в феврале.