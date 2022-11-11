Марков: время для мирных переговоров с Украиной наступит в феврале

Время для мирных переговоров по украинскому конфликту ещё не наступило. Свой прогноз о том, когда это произойдёт, дал политолог Сергей Марков.

Он считает, что в ближайшее время мирных переговоров не будет. В Telegram-канале аналитик привёл аргументы в пользу своей точки зрения.

Вашингтон надеется, что армия Украины продолжит своё наступление, которое она ведёт уже два месяца. И в результате через ещё несколько военных поражений Кремль станет более готов на полукапитуляцию, пояснил эксперт.

В свою очередь, Россия призвала в рамках частичной мобилизации 300 тысяч человек и увеличивает армию на фронте в два раза. И всё это делается не для переговоров о полукапитуляции, а для военных ударов, считает Марков.

По его мнению, время для переговоров наступит или после потери ресурсов обеими сторонами или после критической потери ресурса одной из сторон.

"Прогноз времени переговоров — февраль, к годовщине СВО", — заключил политолог.