Немецкий эксперт назвал место решающей битвы РФ и Украины: Запорожье

Военный эксперт немецкого издания Юлиан Рёпке назвал место, где состоится решающее сражение России и Украины, которое определит результаты конфликта. Оно произойдёт в Запорожской области, пишет Bild*.

Отвод российских войск из Херсона, который сопровождается подрывом мостов через Днепр, по мнению аналитика, фактически завершил боевые действия на юге Украины. Украинская армия не сможет форсировать Днепр а, соответственно, и переправиться на левый берег реки, считает обозреватель.

Он отметил, что под контролем России останется большая часть Херсонской области, лежащая на левом берегу Днепра. И поэтому военные действия переместятся на юго-восточное направление — в Запорожскую область, пояснил автор публикации.

Российские военные смогут сохранить сухопутный коридор в Крым, если им удастся удержать контроль над Запорожской областью. Однако если вооружённые силы Украины выйдут к Азовскому морю, последствия для специальной военной операции будут плачевными, заключил журналист.

*На территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещённых сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.