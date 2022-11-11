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Шурыгин оценил угрозу для сухопутного коридора в Крым: ВСУ совершат прыжок

Силовые структуры

Сложившуюся в Херсонской области ситуацию могут использовать вооружённые силы Украины (ВСУ), чтобы лишить Крым сухопутного коридора в Россию. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Шурыгин оценил угрозу для сухопутного коридора в Крым: ВСУ совершат прыжок

Он считает, что в ближайшие месяцы российские военные наступать на Николаев и Одессу не смогут. И это позволить ВСУ высвободить силы, которые они планировали задействовать для наступления на Херсон и обороны. 

Он предположил, что ситуацией командование ВСУ постарается воспользоваться без промедления и попытается развить успех под Херсоном мощным ударом из района Запорожья в сторону железнодорожного узла станции Токмак с возможным развитием наступления в сторону Бердянска.

А это полностью лишит Крым сухопутного коридора в Россию и разрежет, занятую российскими войсками территорию на два «ломтя», написал эксперт в своём Telegram-канале.

Ранее командир батальона «Восток» армии ДНР Александр Ходаковский предположил, что после отвода ВС РФ из Херсона крупная группировка ВСУ создаст угрозу на другом направлении.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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