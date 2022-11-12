Военный эксперт Хроленко: ВСУ даже не планируют форсировать Днепр под Херсоном

Командование ВСУ даже не думает о наступлении через Днепр в Херсонской области: любая наведённая переправа будет тут же уничтожена артиллерией ВС РФ, заявил военный эксперт Александр Хроленко.

После того, как российская группировка была отведена из Херсона, некоторые аналитики предположили, что армия Украины будет форсировать Днепр.

"Форсирование Днепра абсолютно исключено. Это же низовье. ВСУ пока даже не могут поверить в то, что Херсон оставлен", — пояснил он в интервью порталу "Украина.ру".

По словам специалиста, основные боевые действия сейчас сосредоточатся в Донбассе, где российские военные будут зачищать от националистов всю территорию Левобережья.

Ранее военкоры показали отвод российских войск за Днепр. Они отметили, что операция была проведена на высшем уровне, технично и без потерь.