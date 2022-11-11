Военкорам удалось снять на видео ночную эвакуацию ВС РФ из Херсона

Российские подразделения покидали Херсон, соблюдая все возможные меры предосторожности. Военным репортёрам удалось запечатлеть проведение перегруппировки.

Эвакуация на левый берег Днепра проводилась в ночное время суток, чтобы перемещение техники и личного состава ВС РФ оставалось тайной для украинских беспилотников и прочих разведывательных средств ВСУ.

"По понтонам переправляется тяжёлая техника — танки и БМП, а колёсный транспорт следует по Антоновского мосту", — пояснил корреспондент РИА Новости.

Стоит отметить, что зелёное освещение на снятых кадрах означает использование журналистами специального режима для соблюдения светомаскировки.

Военный эксперт Сергей Колесников обратил внимание на большую дистанцию между машинами. Он уверен, что мера была предпринята на случай возможного обстрела.

"Также очевидно, что никакой паники, ничего из того, что раздували сегодня укропаблики — нет", — резюмировал специалист.