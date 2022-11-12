Марков о причинах побед Украины: "Простое численное преобладание ВСУ"

Политолог Сергей Марков объяснил, почему триумф ВСУ в Херсоне станет последней победой Украины в СВО.

Марков считает, что украинская армия подавляла ВС РФ своей численностью, однако, по его мнению, скоро ситуация изменится.

"Победа в Херсоне должна стать последней серьёзной победой ВСУ. Потому что одна из главных причин побед ВСУ осенью — простое численное преобладание ВСУ над армией России из-за того, что на Украине прошла массовая мобилизация весной, а в России нет", — написал политолог в своём микроблоге.

Политический деятель уверен, что после частичной мобилизации в РФ российская армия к концу ноября будет превосходить украинскую в полтора раза.

"При техническом примерном равенстве число солдат начинает иметь огромное значение", — отметил Марков.

Ранее Сергей Марков сравнил спецоперацию на Украине и русско-японскую войну.