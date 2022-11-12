Рогов: Киев может перекинуть с Херсонского направления до 40 тысяч бойцов

Украинские власти могут перебросить с Херсонского направления на другие около 40 тысяч солдат. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Он отметил в эфире радио "КП", что на Херсонском направлении у вооружённых сил Украины (ВСУ) порядка 40 тысяч бойцов, которых они могут задействовать на том или другом направлении.

По мнению политика, приоритетным является Запорожское, так как Зеленский мечтает рассечь фронт, группировку российских войск и выйти к Бердянску. Это не раз озвучивалось.

Собеседник издания считает также, что попыток штурма и захвата Запорожской АЭС ВСУ не оставят и попытаются высадить рядом со станцией десант.

По словам Рогова, украинской армии переданы десятки бронекатеров, на которых явно будут возить не пшеницу.

Их направят именно для того, чтобы успеть форсировать Днепр, заключил чиновник.