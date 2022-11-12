Рогов: ВСУ усиливают группировку на Запорожском направлении

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска усиливают свою группировку на Запорожском направлении.

"Киевский режим усиливает военную группировку на запорожской линии фронта. Запорожское направление становится основным для наших противников в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны", — приводит его слова РИА Новости.

По словам Рогова, армия России усиливает линию обороны, потому что украинские боевики намерены бросить все силы на прорыв.

"Их план, который они и не скрывают, — дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь. Ещё одна линия удара — форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС", — заключил он.

Ранее руководитель движения "Мы вместе с Россией" заявил, что на Запорожском направлении фиксируется взрывной рост иностранных наёмников и добровольцев из-за рубежа.