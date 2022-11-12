Прилепин: "Оказалось, что мы с одной Украиной не можем справиться"

Писатель Захар Прилепин считает, что олигархический капитализм в России показал свою несостоятельность, так как страна оказалась неспособна победить Украину.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" отметил, что неудачи ВС РФ в спецоперации на Украине свидетельствуют о том, что политический курс в России был не вполне верен, либо не верен вообще.

"То, как мы строили свою страну, было неправильно. Россия должна быть готовой в любой момент вступить в бой со всем миром. У нас другого варианта существования нет, а оказалось, что мы с одной Украиной не можем справиться, обладая теми мощностями, которые наш олигархический капитализм накопил к 2022 году", — выразил своё мнение писатель.

Прилепин отметил, что Россия должна отказаться от построения либерально-буржуазного строя, а строить что-то другое.

Ранее Захар Прилепин объяснил, что в мирных переговорах с Украиной заинтересован "клуб финансистов, экономистов, политиков" РФ, не желающих противостоять Западу.