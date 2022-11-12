Писатель Захар Прилепин считает, что в мирных переговорах с Украиной заинтересован "клуб финансистов, экономистов, политиков" РФ, не желающих противостоять Западу.
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" опасается, что Россия будет вынуждена согласиться на мир с Украиной "на совершенно кривых условиях".
Он подозревает, что такие решения в России принимают люди, не желающие разрушать связи с Западом.
"Клуб соглашателей с западом настаивает на переговорных процессах и склоняет к этому Путина", — выразил свою точку зрения Прилепин.
Он отметил, что если у России есть шансы выиграть в противостоянии с Украиной, то такие стремления представляются ему "формой предательства". Если же РФ не может победить, то следует признать, что страна выстраивала неправильную экономическую и политическую систему все предыдущие годы.
Ранее Захар Прилепин рассказал о тактике, которой, по его мнению, придерживалась Россия в последнее время.
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