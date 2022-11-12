Филипчук: жителей Каховского района эвакуируют в Туапсе

Сотрудники администрации Каховского района Херсонской области покидают 15-километровую зону на левом берегу Днепра. Об этом сообщает "Русская Весна" со ссылкой на заявление главы районной администрации Павла Филипчука.

Отмечается, что из Новой Каховки также продолжается эвакуация гражданского населения, поскольку город практически уже находится на линии фронта.

По словам чиновника, жителей района эвакуируют в Туапсе. Людям бесплатно предоставят жильё и питание, а также материальную помощь в размере 100000 рублей и возможность получить жилищный сертификат.

Ранее экстрасенс Галина Янко заявила, что Россия обязательно вернётся в Херсон.