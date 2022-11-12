Экстрасенс Галина Янко заявила, что пока не видит никаких серьёзных обстрелов в Херсоне после ухода из города российских военных. Однако там стало "страшно и странно", тишина такая, что идут мурашки по телу, добавила она.
Специалист в интервью "МК" также заметила, что у руководства России есть чёткий план, которого они придерживаются. Причём Херсон обязательно будет возвращён назад, спрогнозировала она.
По её словам, вывод войск — это один из ходов, который был нужен в данный момент.
Янко считает, что радость украинской стороны по поводу победы будет недолгой, и они уже в следующем году поймут, что очень сильно заблуждались.
"Я вижу, что Херсон будет с нами. Мы всегда возвращаемся за своим!" — заключила экстрасенс.
Также собеседник издания предсказала в скором будущем большие проблемы со здоровьем у президента Украины Владимира Зеленского.
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По Херсонскому фронту массово передвигается бронетехника стран НАТО. Видео публикуют в соцсетях сами боевики ВСУ.