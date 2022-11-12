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Экстрасенс Янко: у руководства РФ есть чёткий план по Херсону

Силовые структуры

Экстрасенс Галина Янко заявила, что пока не видит никаких серьёзных обстрелов в Херсоне после ухода из города российских военных. Однако там стало "страшно и странно", тишина такая, что идут мурашки по телу, добавила она.

Экстрасенс Янко: у руководства РФ есть чёткий план по Херсону

Специалист в интервью "МК" также заметила, что у руководства России есть чёткий план, которого они придерживаются. Причём Херсон обязательно будет возвращён назад, спрогнозировала она.

По её словам, вывод войск — это один из ходов, который был нужен в данный момент.

Янко считает, что радость украинской стороны по поводу победы будет недолгой, и они уже в следующем году поймут, что очень сильно заблуждались.

"Я вижу, что Херсон будет с нами. Мы всегда возвращаемся за своим!" — заключила экстрасенс.

Также собеседник издания предсказала в скором будущем большие проблемы со здоровьем у президента Украины Владимира Зеленского.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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