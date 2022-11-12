Рогозин: ВС РФ скоро поступит самое современное оружие, которое обеспечит победу

В самые ближайшие месяцы в зону специальной военной операции российским войскам начнёт поступать самое современное оружие.

Это вооружение и поможет обеспечить победу.

Об этом сказал бывший руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Процитировало его слова РИА Новости.

Накануне появилась информация, что Рогозин в спецоперации возглавил группу советников, оказывающую военно-техническую поддержку силам Донецкой Народной Республики.