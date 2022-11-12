В самые ближайшие месяцы в зону специальной военной операции российским войскам начнёт поступать самое современное оружие.
Это вооружение и поможет обеспечить победу.
Об этом сказал бывший руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Процитировало его слова РИА Новости.
Накануне появилась информация, что Рогозин в спецоперации возглавил группу советников, оказывающую военно-техническую поддержку силам Донецкой Народной Республики.
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