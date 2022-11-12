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Рогозин: Россия победит эту мощную коалицию высокотехнологичных стран

Силовые структуры

Бывший руководитель корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, находящийся сейчас в зоне специальной операции с группой военных советников, заявил, что не сомневается в победе российской армии.

Рогозин: Россия победит эту мощную коалицию высокотехнологичных стран

Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом РИА Новости.

"Я не сомневаюсь в победе. Она будет очень трудная, сложная. Может быть, не сразу, но она будет. Я не помню, чтобы Россия так вот воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой. Мы здесь имеем возможность иногда интересоваться украинской телевизионной пропагандой — это просто зомбирование", — цитирует экс-главу "Роскосмоса" издание.

Он подчеркнул, что лёгкой прогулки в СВО не будет, но спецоперация того стоит, поскольку от этого зависит будущее Российской Федерации.

 

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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