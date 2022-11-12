Представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что 15-16 ноября, когда мировые лидеры соберутся в Индонезии на саммит "Большой двадцатки", Россия может нанести массированный ракетный удар.
Эксперт отметил любовь РФ к совершению различных провокаций, приурочивая их к определённым событиям. Однако конкретных случаев из практики не назвал. Игнат сказал, что Москва накапливает оружие, в том числе ракеты, и хочет ударить ими в особый момент, например, во время саммита G20.
Ранее сообщалось, что "Малый муравейник" у Донецка стал кладбищем для военных ВСУ.
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