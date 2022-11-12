"Малый муравейник" у Донецка стал кладбищем для военных ВСУ

Вечером 11 ноября части 1-го армейского корпуса взяли село Опытное на Донецком направлении. После потери контроля над фортом "Малый муравейник" у аэропорта Донецка ВСУ не прекращали попыток отбить его обратно и потерпели поражение. С данного плацдарма войска ВС РФ начали продвижение к Водяному, в котором уже идёт зачистка.

"Малый муравейник" стал кладбищем для украинских военнослужащих. Издание "Русская Весна" опубликовало видеоролик с места событий.

"Выбили их стрелковым оружием. Выбить выбили, но потом пошла ответка, начала накрывать укропская артиллерия, ребятам было не сладко, но они удержали позиции. Бой был сильный и не один день, атаки не прекращались: и днём они лезли, и ночью они лезли. Результат вы видите", — рассказал боец с позывным "Интернет", демонстрируя разбросанные трупы солдат ВСУ.

Ранее сообщалось, что солдат ВСУ заснял на видео попадание БПЛА "Ланцет" ВС РФ в ЗРК у Артёмовска.