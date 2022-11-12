Пока российские военные наступают на Павловку и Угледар, боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) не оставляют попыток взять Макеевку возле Красного Лимана. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный журналист Герман Куликовский.
Он заметил, что Макеевку подразделения ВСУ атакуют практически постоянно уже около трёх недель. При этом всё время неудачно и несут большие потери.
По словам военкора, вчера и сегодня утром были отражены три крупные атаки, украинцы шли напролом.
"На всём протяжении фронта от Угледара до Сватово — классическая позиционная война, в которой захваченные 500 метров вражеской территории, можно считать успехом", — заключил репортёр.
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