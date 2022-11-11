После отвода российских войск с правого берега Днепра в Херсоне высвободится крупная группировка вооружённых сил Украины (ВСУ). И она создаст угрозу на другом направлении. Такое мнение высказал командир батальона "Восток" армии Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский.
Он заметил в своём Telegram-канале, что ВСУ для удержания ВС РФ за Днепром (при условии, что они пока не собираются обратно) достаточно ограниченных сил. А ресурс у них на этом направлении был сосредоточен внушительный, добавил комбат.
По его словам, на "взятие" Херсона ВСУ потратили гораздо меньше сил и средств, чем военные РФ на взятие Павловки.
"А это значит, что сохранившие свою боеспособность войска всплывут в ближайшее время на каком-нибудь другом направлении и создадут нам угрозу там, а у нас сейчас на любом "там" довольно тонко. Конечно, мы тоже не ждём от них форсирования Днепра и тоже снимем часть своего ресурса — главное, грамотно им распорядиться", — заключил он.
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