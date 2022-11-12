Военный корреспондент Юрий Котенок объяснил, что следует делать после отступления российской армии из Херсона.
Военкор отметил, что Херсон оставлен, поэтому рассуждать о произошедшем уже поздно. Он призвал ответить на вопрос: "Что делать?"
Котенок подчеркнул важность уничтожения Антоновского моста.
"Чтобы враг не мог легко перебрасывать войска с Херсонского фронта на другие участки противоборства, в ближайшие недели нужно разбить железнодорожные и автомобильные мосты через Днепр, хотя бы в районах Запорожья и Днепропетровска", — написал военный корреспондент в своём микроблоге.
Котенок напомнил о необходимости сбережения жизней русских солдат и офицеров.
"Чем меньше вражьих сил, тем проще предотвратить гибель своих. Левобережье необходимо отрезать от Правобережья", — поделился своими мыслями военкор.
Он считает, что моральный дух ВС РФ повысит удар по главным днепровским переправам.
Ранее Юрий Котенок опубликовал кадры, на которых в Херсоне активизировались так называемые спящие.
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