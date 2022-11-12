Военкор Котенок о плане действий после сдачи Херсона: Отрезать от Правобережья

Военный корреспондент Юрий Котенок объяснил, что следует делать после отступления российской армии из Херсона.

Военкор отметил, что Херсон оставлен, поэтому рассуждать о произошедшем уже поздно. Он призвал ответить на вопрос: "Что делать?"

Котенок подчеркнул важность уничтожения Антоновского моста.

"Чтобы враг не мог легко перебрасывать войска с Херсонского фронта на другие участки противоборства, в ближайшие недели нужно разбить железнодорожные и автомобильные мосты через Днепр, хотя бы в районах Запорожья и Днепропетровска", — написал военный корреспондент в своём микроблоге.

Котенок напомнил о необходимости сбережения жизней русских солдат и офицеров.

"Чем меньше вражьих сил, тем проще предотвратить гибель своих. Левобережье необходимо отрезать от Правобережья", — поделился своими мыслями военкор.

Он считает, что моральный дух ВС РФ повысит удар по главным днепровским переправам.

Ранее Юрий Котенок опубликовал кадры, на которых в Херсоне активизировались так называемые спящие.