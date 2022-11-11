Военкор Юрий Котенок опубликовал кадры, на которых в Херсоне активизировались агенты недружественного государства, так называемые спящие.
Военный корреспондент разместил в своём микроблоге видео, на котором видно, как в Херсоне срывают российские баннеры и сжигают их на кострах. По всему городу вывешивают украинские флаги.
"Украинские паблики публикуют кадры из Херсона, где дождавшиеся ухода Российских войск "спящие" сдирают билборды и вывешивают жовто-блакитные флаги. Так и не зачищенное бандеровское* подполье ликует", — написал под видео Котенок.
"Спящих" считают ценным человеческим материалом в тылу врага, который можно активизировать в любую минуту.
Военкор увидел особый символизм в том, что 11 ноября в 1920 году главнокомандующий русской армией генерал Петр Врангель отдал приказ об эвакуации из Крыма.
"История любит символизм", — отметил военный корреспондент.
Ранее Юрий Котенок отчитал российские элиты, которые дарят солдатам врага айфоны и бронежилеты.
*Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов"** (ОУН**), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"** (УПА**).
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Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".