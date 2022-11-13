Военкор Григорьев: Украина отдала тела погибших бойцов ЛНР со следами пыток

Украинская сторона передала ЛНР несколько тел бойцов республики в рамках обмена погибшими. Как выяснили специалисты, перед смертью солдат пытали.

"Судмедэксперты пришли к заключению, что у погибших военнопленных еще при жизни отрезаны верхние части ушей, прострелены ноги, у одного из солдат сломана шея", — рассказал военный корреспондент Егор Григорьев.

Он добавил, что все результаты преступлений украинских националистов были задокументированы и уже отправлены представителю Международного комитета красного креста.

По словам репортёра, боевики нарушают женевские конвенции об обращении с военнопленными и должны быть наказаны международным судом.

Накануне стало известно, что граждане Луганской Народной Республики, которых принудительно вывезли на Украину, перестали выходить на связь с родственниками