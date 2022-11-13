В Сети появилось видео подорванного Антоновского моста в Херсоне

В Сети появилось видео съёмки с беспилотника подорванного военными России Антоновского моста у Херсона. Вблизи показаны все уничтоженные пролёты и повреждения от ракет HIMARS, которыми вооружённые силы Украины (ВСУ) много месяцев били по нему, однако окончательно разрушить так и не смогли.

Напомним, мост был уничтожен 11 ноября, после вывода российских подразделений с правого берега Днепра. Некоторые военкоры назвали подрыв моста сигналом об окончании вывода ВС РФ.

Сообщалось также, что одновременно был взорван и железнодорожный мост через Днепр, чтобы затруднить ВСУ переброску сил на левый берег реки.