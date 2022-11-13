В Сети появилось видео съёмки с беспилотника подорванного военными России Антоновского моста у Херсона. Вблизи показаны все уничтоженные пролёты и повреждения от ракет HIMARS, которыми вооружённые силы Украины (ВСУ) много месяцев били по нему, однако окончательно разрушить так и не смогли.
Напомним, мост был уничтожен 11 ноября, после вывода российских подразделений с правого берега Днепра. Некоторые военкоры назвали подрыв моста сигналом об окончании вывода ВС РФ.
Сообщалось также, что одновременно был взорван и железнодорожный мост через Днепр, чтобы затруднить ВСУ переброску сил на левый берег реки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По Херсонскому фронту массово передвигается бронетехника стран НАТО. Видео публикуют в соцсетях сами боевики ВСУ.