Публицист из ДНР Перова: перемирие приведёт к ещё большим жертвам

Мирное соглашение между Киевом и Москвой приведёт только ещё большим человеческим потерям, заявила публицист, общественница из Донецка Людмила Перова.

По её мнению, за временным перемирием последует ещё "более кровавая" фаза боевых действий.

"Я предполагаю, что война может продлиться ещё несколько лет, при этом будут небольшие периоды затухания. Если заключат какое-либо перемирие, то оно приведёт к ещё большим людским потерям, большей разрухе и в дальнейшем к более кровавой новой фазе войны, а у народа иссякнут остатки веры в светлое будущее и веры в своих руководителей", — пояснила публицист argumenti.ru.

Говоря о восстановлении Донецка, публицист подчеркнула, что необходимо "вкалывать по-чёрному" на благо региона. По словам Перовой, дончане надеются на возрождение промышленности.